Coldplay akan konser dalam waktu dekat di Kota Jakarta. Bagi kamu yang berencana ikut dalam konser tersebut, harus tau beberapa lagu terbaik yang kemungkinan akan dinyanyikan oleh band asal Inggris itu lho. Berikut adalah 5 lagu harus kamu ingat selama konser Coldplay, yaitu:

1. Hymn for the Weekend

2. Paradise

3. Yellow

4. Viva La Vida

5. Something Just Like This



