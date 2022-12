Jangan Keliru! Arti Istilah Tanggal Kedaluwarsa pada Kemasan Makanan

Pada kemasan makanan dan minuman yang dijual di pasaran, biasanya terdapat beberapa istilah seperti best before, use by, sell by, dan exp yang menunjukkan tanggal kedaluwarsa produk tersebut. Sebenarnya apa sih perbedaan dari istilah tersebut?

1. Best before menandakan kualitas, artinya makanan atau minuman sebenarnya masih aman dikonsumsi setelah tanggal yang tertera, tetapi rasa dan teksturnya berubah

2. Expires by, expiration date atau exp berarti sebaiknya membuang produk tersebut

3. Sell by menunjukkan bahwa produk masih bisa dikonsumsi walau sudah melampaui tanggal yang tertera, serta tidak ada penurunan kualitas produk

4. Use by, setelah melewati tanggal yang tertera, produk tersebut harus segera dibuang walaupun masih terlihat bagus atau tidak bau



Sumber Foto: Freepik

Hai, Sobat Medcom.id! Kalau kamu punya video peristiwa menarik bisa mengirimkannya ke redaksi@medcom.id.

(ARV)