Wow! Inilah 5 YouTuber Indonesia dengan Pendapatan Tertinggi Tahun 2023

Medcom • 13 Juni 2023 14:18









Kemajuan teknologi membuat banyak individu yang melihat peluang YouTube untuk menghasilkan uang. Lantas siapakah YouTuber dengan penghasilan tertinggi di Indonesia? Dilansir dari data Socialblade (13/6/2023) sebagai berikut:



1. Frost Diamond memiliki estimasi pendapatan 82,7 ribu-1,3 juta Dolar AS per bulan

2. Jess No Limit memiliki estimasi pendapatan 28,1 ribu-449,1 ribu Dolar AS per bulan

3. Deddy Corbuzier memiliki estimasi pendapatan 15,1 ribu-242 ribu Dolar AS per bulan

4. Rans Entertainment memiliki estimasi pendapatan 14,9 ribu-238,2 ribu Dolar AS per bulan

5. Ricis Official memiliki estimasi pendapatan 13.2-214,3 ribu Dolar AS per bulan



Sumber: Pexels, Socialblade



