Daftar Harga BBM Terbaru dan 3 Skema Bantuan Sosial

Pemerintah resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yakni pertalite dan solar serta BBM nonsubsidi jenis pertamax. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan langkah tersebut terpaksa dilakukan demi menjaga APBN tahun ini tidak jebol semakin lebar.



Penyesuaian harga ini dijelaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif berlaku satu jam setelah pengumuman penyesuaian harga atau jam 14.30 WIB.



Berikut ini daftar harga baru BBM Pertamina:



Pertalite: Rp10.000 per liter

Bio Solar: Rp6.800 per liter

Pertamax: Rp14.500 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.900 per liter

Dexlite: Rp17.100 per liter

Pertamina Dex: Rp17.400 per liter



