Henry Heriyanta menceritakan awal mula ia bergabung dengan komunitas One Day One Juz. Awalnya ia diajak untuk bergabung sampai akhirnya merasa nyaman. Kini Henry sudah menjadi pengurus komunitas One Day One Juz. Ia berharap komunitas ini bisa menjadi ladang pahala di dunia.Banyak manfaat yang Henry rasakan ketika bergabung dengan komunitas One Day One Juz. Salah satunya selalu diingatkan untuk membaca Al-quran.Hai, Sobat Medcom.id! Kalau kamu punya video peristiwa menarik bisa mengirimkannya ke redaksi@medcom.id.