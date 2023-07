Paste this code to your page Copy





Inilah 3 Rahasia Manfaat Vitamin C Bagi Tubuh dan Kulit

Medcom • 12 Juli 2023 17:33









Vitamin C termasuk antioksidan yang punya banyak kegunaan untuk kesehatan. Tidak hanya untuk tubuh, vitamin C juga baik untuk kesehatan kulit lho. Untuk kenali berbagai manfaat vitamin C, yuk simak penjelasan berikut.

1. Vitamin C meningkatkan kekebalan tubuh

2. Vitamin C dapat menangkal radikal bebas

3. Vitamin C meningkatkan produksi kolagen



Sumber : Freepik



Hai, Sobat Medcom.id! Kalau kamu punya video peristiwa menarik bisa mengirimkannya ke redaksi@medcom.id.

(ARV)