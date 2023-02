Paste this code to your page Copy





Wow! Instagram dan Facebook Akan Luncurkan Fitur Centang Biru Berbayar

Medcom • 20 Februari 2023









Instagram dan Facebook akan menguji layanan akun centang biru berbayar. Layanan ini sangat mirip dengan Twitter yang belum lama ini dicetuskan oleh Elon Musk.



Menurut The Verge, per bulannya layanan ini dibanderol dengan harga US$ 11,99 atau sekitar Rp182 ribu via website dan US$ 14,99 atau sekitar Rp227 ribu via telepon seluler. Fitur ini akan diujikan di beberapa negara pekan ini, seperti Australia dan Selandia Baru serta akan menyusul ke negara lainnya.



