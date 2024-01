Deretan Jadwal Fanmeet dan Konser K-Pop 2024 di Indonesia, Ada Idolamu?

Paste this code to your page

Hampir setiap minggunya K-popers disuguhkan dengan kabar gembira seputar jadwal fanmeeting dan konser 2024. Penasaran ada artis dan idola K-pop apa saja? Yuk, simak jadwalnya berikut ini!1. NCT 127 3rd Tour Neo City: The Unity, 13 – 14 Januari 20242. The Rose "Dawn To Dusk" Indonesia, 20 Januari 20243. Park Hyung Sik Fanmeeting: "SIKcret Time", 27 Januari 20244. Xdinary Heroes "Break The Break", 2 Maret 20245. Chanyeol Fancon Tour 'The Eternity', 9 Maret 2024