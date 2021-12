Pertama Kali, Kate Middleton Mainkan Piano saat Perayaan Natal

Paste this code to your page

The Duchess of Cambridge Kate Middleton memainkan piano untuk pertama kali di depan umum saat perayaan natal di Westminster Abbey. Kate sendiri tampil dengan Bintang Pop Inggris Tom Walker yang menyanyikan lagu For They Who Can't Be Here. Acara yang disiarkan oleh televisi itu didedikasikan untuk mereka yang telah mendukung komunitas di inggris selama pandemi COVID-19. Acara natal tersebut juga menghadirkan paduan suara dan penyanyi terkenal Ellie Goulding hingga Leona Lewis.Acara itu juga dihadiri oleh beberapa kelompok seperti tentara yang membantu evakuasi di Afghanistan, pengasuh, pemimpin agama hingga orang-orang yang terisolasi selama pandemi.