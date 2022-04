Paste this code to your page

Will Smith dilarang menghadiri acara penghargaan Oscar selama 10 tahun kedepan imbas aksi tamparan terhadap komedian Chris Rock. Keputusan itu diambil setelah Dewan The Academy menggelar rapat pada Jumat (8/4) kemarin. Selain itu, Smith juga tidak diizinkan untuk menghadiri acara lain yang diadakan Academy of Motion Picture Arts and Sciences selama dekade kedepan.Will Smith pun merespons keputusan larangan menghadiri acara yang diadakan The Academy, termasuk Oscar, selama 10 tahun. Ia menerima dengan lapang dada. Tanggapan Will Smith datang beberapa menit setelah pengumuman tersebutSebelumnya tamparan dari Smith terjadi setelah Chris Rock melontarkan guyonan pada istri Smith Jada. Rock berkometar kepala botak jada dan menyambungkannya dengan film GL Jane.Smith yang awalnya tertawa tiba-tiba naik ke atas panggung dan menampar Chris Rock. Smith pun telah memberikan permintaan maaf pada the academy atas tindakannya itu.