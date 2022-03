Wow! Komik Marvel Pertama Dihargai Rp 34,3 Miliar

Paste this code to your page

Sebuah komik Marvel pertama dihargai sekitar 2,4 juta Dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp34,3 miliar pada sebuah lelang yang digelar Jumat pekan lalu dari sebuah balai lelang yang berbasis di Kota New York. Komik Marvel edisi pertama ini masuk dalam satu dari tiga komik koleksi teratas komik dunia. Sang pembeli komik tidak dirinci hanya disebut sebagai kolektor dan investor yang sangat memiliki minat besar terhadap komik.Komik Marvel edisi perdana ini diterbitkan tahun 1939 di dalamnya ada figur sub-mariner dan human-torch atau si manusia obor yang belakangan ada di dalam Fantastic Four Marvel.Edisi komik marvel yang tersimpan dalam kondisi baik ini muncul setelah terungkapnya honor para penulis dan seniman yang mengerjakan komik. Seperti Frank R Paul yang mendapatkan honor 25 dolar Amerika atas karyanya menggambar sampul sebuah buku yang kini nilainya 100 ribu kali dari honornya.Marvel Universe saat ini terdapat karakter-karakter seperti Spiderman, Fantastic Four, X-men, The Avengers, Iron Man, Daredevil dan The Hulk yang di layar dikenal dengan nama The Incredible Hulk.