Bikin Iri! Foto Ria Ricis Nonton Konser Di-notice Personel Westlife

14 Februari 2023 15:38









Boyband asal Irlandia, Westlife menggelar konser bertajuk The Dreams Tour 2023.



Youtuber Ria Ricis nampak menghadiri langsung konser di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada 11 Februari 2023.



Dia mengunggah beberapa foto dan video saat menonton sambil memakai jas hujan. Unggahan di Instagram pribadinya @riaricis1795 di-notice anggota Westlife, yakni Mark Feehily.



"Hope you guys had fun at the concert the audience was amazing the Indonesian fans never let us down." -Mark.



