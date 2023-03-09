Kenang Glenn Fredly, Konser di Ancol Hadirkan Wujud Hologram
Medcom • 09 Maret 2023 12:36
Dua tahun sudah musisi Glenn Fredly meninggal dunia. Demi merayakan 25 tahun karya Glenn Fredly, Premier Live Production dan Bumi Entertainment akan menggelar konser bertajuk Glenn Fredly 25 Years of Music.
Dalam konser tersebut, nantinya Glenn Fredly akan hadir dalam bentuk hologram. Kabarnya, konser ini digelar sebagai realisasi dari rencana Glenn Fredly akan menggelar konser tahun 2020 lalu.
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