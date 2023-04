Paste this code to your page Copy





One Way Diberlakukan di Tol Cipali KM 72 hingga Gerbang Kalikangkung

MetroTV • 18 April 2023 15:18









Sistem lalu lintas satu jalur atau one way dari Tol Cipali KM 72 hingga KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung mulai diterapkan, Selasa (18/4) siang. One way mulai diterapkan sejak pukul 14.50 WIB tepat di Tol Cipali KM 72 hingga KM 414 Kalikangkung. One way juga bakal diberlakukan hingga Jumat 21 April 2023 pukul 08.00-24.00 WIB.



