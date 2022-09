Paste this code to your page Copy





Ciptakan Lagu dengan Berbagai Bahasa Daerah, Yok Koewoyo: Kami Milik Semuanya

Agustinus Shindu Alpito • 23 September 2022 16:00









Koesroyo bin Koeswoyo (lahir 3 September 1943) atau Yok Koeswoyo merupakan salah satu anggota grup band Koes Plus dan Koes Bersaudara. Banyak lagu dari Koes Plus yang tak lekang oleh zaman seperti Kolam Susu, Why Do You Love Me, Bujangan dan masih banyak lagi. Di antara lagu-lagu yang Koes Plus ciptakan beberapa di antaranya menggunakan Bahasa daerah.



