IOG 2021, Menuju Emas Hitam 1 Juta Barel

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kembali menggelar konvensi hulu migas terbesar di Indonesia yaitu “2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021” (IOG 2021) yang mengambil tema Progressing Toward Road to 1 Million BOPD and 12 BSCFD.Konvensi internasional tersebut akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari 29 November hingga 1 Desember 2021 secara hybrid melalui online dan secara offline di Bali yang dihadiri lebih dari 120 pembicara nasional dan internasional.Melalui IOG ini juga, dengan masuknya investor baru, diharapkan bisa mendukung target 1 juta barel per hari di tahun 2030. Apalagi jika target 1 juta barel perhari tercapai, maka Indonesia akan bisa menghemat devisa sebesar Rp 201 triliun per tahun, atau setara sekitar sepersepuluh rata-rata APBN tahunan kita dalam 5 tahun terakhirPenghematan devisa ratusan triliun rupiah tersebut tentu saja bisa dialihkan ke hal lain yang lebih produktif bagi publik. Nah, apa saja strategi untuk mencapai target 1 juta barel per hari?Saksikan obrolan menariknya dalam program Newsmaker bersama Ketua OC IOG 2021 SKK Migas, Luky Agung Yusgiantoro, premiere di kanal Youtube dan Facebook Medcom ID.#SKKMigas #NewsmakerMedcom #MedcomSKKMigas