Paste this code to your page Copy





Harga BBM Non Subsidi Pertamina Naik Per 1 Agustus 2023, Ini Rinciannya

Medcom • 01 Agustus 2023 15:55









PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi per 1 Agustus 2023. Mengacu laman Pertamina, Selasa, 1 Agustus 2023 terdapat tiga BBM non subsidi yang mengalami perubahan harga yaitu pertamax turbo, dexlite, dan Pertamina dex.



Berikut rincian harga BBM di SPBU Pertamina:



Pertamax Turbo: Rp13.700-Rp15.100 per liter.

Dexlite: Rp12.600-Rp14.550 per liter

Pertamina Dex: Rp13.600-Rp14.950 per liter.

Pertalite: Rp10.000 per liter.

Pertamax: Rp11.900-Rp13.100 per liter.



Sementara itu, dalam menentukan harga BBM di suatu wilayah, Pertamina membaginya dalam beberapa wilayah.



Hai, Sobat Medcom.id! Kalau kamu punya video peristiwa menarik bisa mengirimkannya ke redaksi@medcom.id.

(ARV)