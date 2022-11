Paste this code to your page Copy





Terima Penghargaan CEO Of The Year For Energy and Sustainability, Arsjad Rasjid: Terima Kasih Metro TV

MetroTV • 24 November 2022 22:31









Dalam rangkaian Hari Ulang Tahun ke-22, Metro TV mempersembahkan penghargaan People Of The Year 2022 kepada para tokoh bangsa dari berbagai bidang kehidupan.



Sesuai dengan tema HUT ke-22 Metro TV yakni 'Bangkit Bergerak Bersama' gelaran tersebut memberikan apresiasi kepada mereka yang menjadi teladan bagi bangsa untuk bersama-sama bangkit dan bergerak menuju Indonesia Emas 2045. CEO PT Indika Energy Tbk Arsjad Rasjid menerima penghargaan CEO Of The Year For Energy and Sustainability. Ia pun berterima kasih kepada Metro TV atas penghargaan tersebut. Penghargaan itupun ia persembahkan untuk seluruh tim work PT Indika Energy.



Hai, Sobat Medcom.id! Kalau kamu punya video peristiwa menarik bisa mengirimkannya ke redaksi@medcom.id.

(ARV)