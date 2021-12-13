Pakar Hukum: Saya Setuju Pelaku Diberi Hukuman Kebiri daripada Hukuman Mati

Banyak pihak meminta pelaku pemerkosa 29 santriwati di Bandung, Jawa Barat, Herry Wirawan diberi hukuman kebiri hingga hukuman mati. Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Pidana, Abdul Ficar Hadjar mengatakan setuju jika Herry diberi hukuman kebiri ketimbang hukuman mati. Menurutnya, hukuman mati terkesan mendahului Tuhan.
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