Paste this code to your page

Kuasa Hukum Keluarga Korban AM, Titis Rachmawati mengungkapkan pihak Pondok Pesantren Modern darussalam Gontor 1 memberi kabar keluarga AM pada pukul 10.00 WIB (22/8/22) bahwa AM meninggal dunia karena jatuh di depan kamar mandi. Namun, saat jenazah AM tiba di Palembang pada 23 Agustus 2022, keluarga mendapatkan surat keterangan kematian AM dari Rumah Sakit yang menyatakan AM meninggal dunia pukul 6.45 WIB pada 22 Agustus 2022 akibat sakit.

Titis mengatakan, keluarga korban yang curiga dengan meninggalnya AM memaksa untuk membuka peti jenazah. Saat dibuka, kondisi jenazah tidak seperti orang sakit, namun banyak ditemukan luka lebam dari kepala sampai dada hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya, usai didesak, pihak Gontor mengakui bahwa AM meninggal karena dianiaya, bukan sakit seperti yang tertulis dalam surat tersebut.

Hai, Sobat Medcom.id! Kalau kamu punya video peristiwa menarik bisa mengirimkannya ke redaksi@medcom.id.

(ARV)