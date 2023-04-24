Pihak Jasa Marga akan menggelar kembali rekayasa lalu lintas pada arus balik 2023, seperti one way, contra flow dan ganjil genap. Berikut jadwal rekayasa lalu lintas selama arus balik Lebaran 2023:
One way periode 1
KM 414 GT Kalikangkung - KM 72 Cikampek Utama (Cikatama)
- Senin, 24 April 2023 (pukul 14.00-24.00 WIB)
- Selasa, 25 April 2023 (pukul 08.00-24.00 WIB)
- Rabu, 26 April 2023 (pukul 00.00-08.00 WIB)
One way periode 2
KM 414 GT Kalikangkung - KM 72 Cikampek
- Sabtu, 29 April 2023 (pukul 14.00-24.00 WIB)
-Minggu, 30 April 2023 (pukul 08.00-24.00 WIB)
-Senin, 1 Mei 2023 (pukul 08.00-24.00 WIB)
- Selasa, 2 Mei 2023 (pukul 00.00-08.00 WIB)
Contra flow periode 1
KM 72 Cikatama - KM 47 Karawang Barat
- Senin, 24 April 2023 (pukul 14.00-24.00 WIB)
- Selasa, 25 April 2023 (pukul 08.00-24.00 WIB)
- Rabu, 26 April 2023 (pukul 00.00-08.00 WIB)
Contra flow periode 2
KM 72 Cikatama - KM 47 Karawang Barat
- Sabtu, 29 April 2023 (pukul 14.00-24.00 WIB)
- Minggu, 30 April 2023 (pukul 08.00-24.00 WIB)
- Senin, 1 Mei 2023 (pukul 08.00-24.00 WIB)
- Selasa, 2 Mei 2023 (pukul 00.00-08.00 WIB)
Ganjil genap periode 1
KM 414 GT Kalikangkung - KM 47 Karawang Barat
- Senin, 24 April 2023 (pukul 14.00-24.00 WIB)
- Selasa, 25 April 2023 (pukul 08.00-24.00 WIB)
- Rabu, 26 April 2023 (pukul 00.00-08.00 WIB)
Ganjil genap periode 2
KM 414 GT Kalikangkung - KM 47 Karawang Barat
- Sabtu, 29 April 2023 (pukul 14.00-24.00 WIB)
- Minggu, 30 April 2023 (pukul 08.00-24.00 WIB)
- Senin, 1 Mei 2023 (pukul 08.00-24.00 WIB)
- Selasa, 2 Mei 2023 (pukul 00.00-08.00 WIB)
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(ARV)