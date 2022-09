Paste this code to your page Copy





Kembali Muncul, Cuitan Bjorka Hebohkan Warganet

MetroTV • 27 September 2022 18:17









Setelah diburu oleh Pemerintah Indonesia, Hacker Bjorka kembali muncul di Twitter melalui cuitannya di akun @bjorkanismreal, Senin (26/9/2022). Dalam cuitan tersebut Bjorka menuliskan "I can delete your data and bills on online loans. Feel free to chat with me," tulis akun Bjorka. Cuitan tersebut membuat heboh dunia maya khususnya Twitter dan mendapatkan komentar beragam dari warga net.



