Acara People Of The Year tahun 2021 digelar di studio grand Metro TV dengan protokol kesehatan yang ketat. Ketua dewan juri People Of The Year, Don Bosco Selamun menyebutkan pandemi covid-19 telah melanda indonesia selama 20 bulan. Untuk itu, event People Of The Year kali ini memberikan penghargaan kepada tokoh dan institusi yang dipandang berjasa dalam upaya penanggulangan pandemi covid-19.



Pada people of the year 2021 ada sembilan kategori penghargaan yang diberikan kepada berbagai kalangan seperti, gubernur, masyarakat, peneliti, serta perusahaan dan juga lembaga. Don Bosco menambahkan penilaian yang dilakukan berdasarkan riset dan verifikasi.



Rencananya, ajang People Of The Year akan rutin digelar setiap tahun saat hari ulang tahun Metro TV. Selain untuk memberikan penghargaan, ajang ini juga digelar untuk mendorong seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk memberikan kontribusi positif terhadap bangsa.



Hai, Sobat Medcom.id! Kalau kamu punya video peristiwa menarik bisa mengirimkannya ke redaksi@medcom.id.

(ARV)