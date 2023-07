Paste this code to your page Copy





Sheila On 7 Gantikan The 1975 Usai Kasus Ciuman Matty Healy di Malaysia



Sheila on 7 menjadi salah satu line up dalam gelaran We The Fest 2023 pada Minggu, 23 Juli 2023 usai menggantikan band asal Inggris The 1975 yang mendadak batal tampil. Duta Sheila on 7 diduga menyindir aksi tidak terpuji yang dilakukan vokalis The 1975, yaitu Matty Healy yang mempertontonkan aksi ciuman sesama jenis dengan sang bassist Ross MacDonald saat tampil di Malaysia beberapa waktu lalu dalam gelaran Good Vibes Festival 2023.



