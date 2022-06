Ulang Tahun Ke-9, BTS Rilis 3 Lagu Baru

Paste this code to your page

Boy grup asal Korea Selatan BTS memanjakan penggemar mereka dengan menyiapkan sederet agenda meriah sebagai bagian perayaan ulang tahun ke-9. Salah satunya dengan merilis 3 lagu sekaligus. Dan yang paling menjadi perhatian adalah lagu teranyar mereka berjudul Yet to Come. Lagu ini menjadi bagian dari album baru BTS, Proof bersama 2 lagu baru lain yakni Run BTS dan For Youth.

BTS mengungkap ada pesan tersendiri dalam 3 lagu tersebut. Pada lagu Yet to Come ini misalnya, BTS ingin mengajak para ARMY atau penggemar setia BTS untuk melihat kembali perjalanan karir BTS di dunia musik internasional. Luar biasanya, baru 2 hari dirilis, lagu ini sudah diputar oleh 72 juta penikmat Youtube. Selain merilis lagu baru, puncak perayaan ulang tahun BTS akan ditutup dengan gelaran bertajuk BTS Festa.

Sumber: APTN

