Daftar Film Terbaru 2022 yang paling Dinantikan

Tahun 2022 akan dipenuhi sejumlah film-film menarik yang tentu saja wajib untuk ditonton. Bagi anda pencinta film Marvel Cinematic Universe di tahun 2022 nanti akan dimanjakan dengan rilisnya film Marvel, salah satunya Doctor Strage in The Multiverse. Film Doctor Strage in The Multiverse akan tayang pada 6 Mei 2022. Film Top Gun: Maverick yang dibintangi Tom Cruise juga dijadwalkan tayang pada 16 Mei 2022 mendatang. Film Thor: Love and Thunder yang akan dirilis 8 Juni 2022.Ada juga film Avatar 2 yang direncanakan akan tayang di bioskop pada tahun 2022. Film Jurassic World: Dominion dijadwalkan tayang 10 Juni 2022. Untuk anda pencinta film horor, pada tahun 2022 akan disajikan dengan rilis nya film Scream. Aksi Robert Pattinson dalam film The Batman juga jadi perhatian pencinta film pada tahun 2022.