Beli Saham Lee Soo-man, HYBE kuasai saham terbesar SM Entertainment
Medcom • 10 Februari 2023 17:08
Agensi BTS, HYBE mengakusisi saham Lee Soo-man di SM Entertainment. Berkat akusisi tersebut, HYBE kini memegang 14,8% saham di SM Entertainment.
HYBE kini menjadi pemegang saham terbesar di raksasa industri K-POP tersebut. Dengan ini, mereka resmi menjadi petinggi di SM Entertainment.
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(ARV)
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