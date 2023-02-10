Video  
NEWS
LIFESTYLE
FEATURED
INDEX
Member of Media Group
  • metrotvnews.com
  • mediaindonesia.com
  • lampost.com
  • inibaru.id
  • podme.id

Beli Saham Lee Soo-man, HYBE kuasai saham terbesar SM Entertainment

Medcom • 10 Februari 2023 17:08
Agensi BTS, HYBE mengakusisi saham Lee Soo-man di SM Entertainment. Berkat akusisi tersebut, HYBE kini memegang 14,8% saham di SM Entertainment.

HYBE kini menjadi pemegang saham terbesar di raksasa industri K-POP tersebut. Dengan ini, mereka resmi menjadi petinggi di SM Entertainment.

Hai, Sobat Medcom.id! Kalau kamu punya video peristiwa menarik bisa mengirimkannya ke redaksi@medcom.id.
(ARV)

Medcom Hiburan SM Entertainment Hybe Entertainment K-pop Saham

Bagaimana tanggapan anda mengenai video ini?

LEAVE A COMMENT
LOADING
VIDEO TERKAIT
VIDEO MEDCOM HIBURAN LAINNYA MORE
POPULAR VIDEO
TOP PROGRAM METRO TV

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif

Peringatan!