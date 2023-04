Paste this code to your page Copy





Penerapan One Way di Tol Cikampek Utama Mulai dari KM 68

MetroTV • 20 April 2023 10:58









Penerapan sistem lalu lintas satu arah (one way) bagi pemudik dari Jakarta ke arah Jawa diperpanjang. One way kini diterapkan sejak KM 68 Tol Cikampek Utama. Penerapan one way tersebut rencananya diberlakukan hingga pukul 12.00 WIB. Namun apabila masih terdapat kepadatan kendaraan, jadwal one way akan disesuaikan kembali. Jurnalis Media Group Network Bianca Angelina melaporkan saat ini jumlah kendaraan juga telah meningkat sebanyak 20.262. Jumlah tersebut pun masih akan terus bertambah.



